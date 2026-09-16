Верес минимально обыграл Куликов-Билку и вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Встреча в Куликове завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Ровно.

Единственный гол был забит уже в компенсированное время первого тайма. На 45+2-й минуте после подачи Смеяна с углового Харатин выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч под перекладину.

После перерыва Куликов-Билка пыталась отыграться. Хозяева стали чаще контролировать мяч и создавать моменты, однако сравнять счет так и не удалось. В одном из эпизодов Копыл опасно пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел мимо ворот.

Верес также имел возможности увеличить преимущество. В начале второго тайма Гонсалвеш вышел на ударную позицию после сольного прохода, однако Климов справился с ударом.

Таким образом, Верес одержал минимальную победу и вышел в 1/8 финала Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/16 финала

Куликов-Билка — Верес — 0:1

Гол: Харатин, 45+2.

Куликов-Билка: Климов — Гаврушко, Ничипоренко, Калинчук (Галадей, 60), Савошко — Сасовский, Копыл, Волков (Мальский, 46), Панасюк (Лисовик, 60) — Шарабура (Семотюк, 69), Бей (Патуляк, 46).

Верес: Горох — Протасевич, Цыпот, Вовченко, Смеян — Харатин, Нийо (Чечер, 46), Гонсалвеш (Багрий, 81), Баран (Фабрисио, 46), Шарай (Гильерме, 63) — Александров (Видрич, 71).

Напомним, Харьков спокойно прошел Прикарпатье в 1/16 финала Кубка Украины

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