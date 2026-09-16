iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Верес минимально обыграл Куликов-Билку и вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Верес на выезде обыграл Куликов-Билку в матче 1/16 финала Кубка Украины.
Сегодня, 17:02       Автор: Сергей Носенко
ФК Верес / ФК Верес
ФК Верес / ФК Верес

Встреча в Куликове завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Ровно.

Единственный гол был забит уже в компенсированное время первого тайма. На 45+2-й минуте после подачи Смеяна с углового Харатин выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч под перекладину.

После перерыва Куликов-Билка пыталась отыграться. Хозяева стали чаще контролировать мяч и создавать моменты, однако сравнять счет так и не удалось. В одном из эпизодов Копыл опасно пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел мимо ворот.

Верес также имел возможности увеличить преимущество. В начале второго тайма Гонсалвеш вышел на ударную позицию после сольного прохода, однако Климов справился с ударом.

Таким образом, Верес одержал минимальную победу и вышел в 1/8 финала Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/16 финала

Куликов-Билка — Верес — 0:1

Гол: Харатин, 45+2.

Куликов-Билка: Климов — Гаврушко, Ничипоренко, Калинчук (Галадей, 60), Савошко — Сасовский, Копыл, Волков (Мальский, 46), Панасюк (Лисовик, 60) — Шарабура (Семотюк, 69), Бей (Патуляк, 46).

Верес: Горох — Протасевич, Цыпот, Вовченко, Смеян — Харатин, Нийо (Чечер, 46), Гонсалвеш (Багрий, 81), Баран (Фабрисио, 46), Шарай (Гильерме, 63) — Александров (Видрич, 71).

Напомним, Харьков спокойно прошел Прикарпатье в 1/16 финала Кубка Украины

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Украины по футболу ФК Верес

Статьи по теме

Кубок Украины: Карпаты победили Колос, Харьков обыграл Прикарпатье, Буковина встретится с ЛНЗ Кубок Украины: Карпаты победили Колос, Харьков обыграл Прикарпатье, Буковина встретится с ЛНЗ
Габовда: хороший украинский футболист сейчас стоит очень дорого Габовда: хороший украинский футболист сейчас стоит очень дорого
Динамо минимально обыграло Ниву и вышло в 1/8 финала Кубка Украины Динамо минимально обыграло Ниву и вышло в 1/8 финала Кубка Украины
Кривбасс становится первым участником 1/8 финала Кубка Украины Кривбасс становится первым участником 1/8 финала Кубка Украины

Видео

Цыганков отличился дебютным голом за Аякс
Цыганков отличился дебютным голом за Аякс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, стартовые матчи Лиги Европы, поединки Барселоны, Атлетико в Ла Лиге, Манчестер Юнайтед в Кубке лиги
просмотров
УПЛ: Динамо и Шахтер выиграли свои матчи
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" легко справились с Эпицентром
просмотров

Последние новости

Киберспорт18:45
NaVi стартуют матчем против перуанцев на PGL Wallachia Season 9
Украина18:42
ЛНЗ по пенальти обыграл Буковину и вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Украина18:26
Мальдера объяснил, почему Ярмолюк не сыграет за сборную Украины
Европа18:01
"До сих пор ждем извинений": Мареска прокомментировал победу в дерби
Украина17:40
Известен состав сборной Украины на осень: кто поедет на игры с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией
Формула 117:26
Формула-1 объяснила решение провести спринт в Монако
Украина17:02
Верес минимально обыграл Куликов-Билку и вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Украина16:30
Кубок Украины: Карпаты победили Колос, Харьков обыграл Прикарпатье, Буковина встретится с ЛНЗ
Автоспорт16:20
Формула-1 представила календарь на 2027 год: 24 этапа и рекордные 10 спринтов
Украина15:58
Харьков спокойно прошел Прикарпатье в 1/16 финала Кубка Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK