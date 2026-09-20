Британский боксер уничтожил соперника ударом по корпусу и завоевал два титула
Поединок состоялся 19 сентября на арене Co-op Live. На кону стояли вакантные титулы чемпиона Великобритании и Британского Содружества в первом тяжелом весе, а также пояса WBA International и IBF Intercontinental.
Браун начал поединок достаточно спокойно, постепенно увеличивая давление. В шестом раунде британец сначала отправил Хеджеса в нокдаун ударом по корпусу. Тот сумел подняться, однако вскоре снова оказался на настиле после мощного попадания в область туловища. На этот раз Хеджес не смог продолжить бой — рефери зафиксировал нокаут на отметке 2:36.
PAT BROWN OH MY GOODNESS 🤯#HedgesBrown ▪️ pic.twitter.com/RH5MThOeq1— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 19, 2026
26-летний Браун завоевал титулы Великобритании и Британского Содружества и сохранил свои международные пояса. Для Джона Хеджеса это первое поражение в профессиональной карьере.
После победы Браун также посвятил свой успех памяти легендарного манчестерского боксера Рикки Хаттона.
В то же время представитель Мьянмы во второй раз отстоял чемпионский пояс в легчайшем весе, выиграв реванш единогласным решением судей.
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