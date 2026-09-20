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Британский боксер уничтожил соперника ударом по корпусу и завоевал два титула

Тяжеловес Пет Браун одержал седьмую победу на профессиональном ринге, нокаутировав Джона Хеджеса в шестом раунде.
Сегодня, 13:57       Автор: Сергей Носенко
Браун - Хеджес / Getty Images
Браун - Хеджес / Getty Images

Поединок состоялся 19 сентября на арене Co-op Live. На кону стояли вакантные титулы чемпиона Великобритании и Британского Содружества в первом тяжелом весе, а также пояса WBA International и IBF Intercontinental.

Браун начал поединок достаточно спокойно, постепенно увеличивая давление. В шестом раунде британец сначала отправил Хеджеса в нокдаун ударом по корпусу. Тот сумел подняться, однако вскоре снова оказался на настиле после мощного попадания в область туловища. На этот раз Хеджес не смог продолжить бой — рефери зафиксировал нокаут на отметке 2:36.

26-летний Браун завоевал титулы Великобритании и Британского Содружества и сохранил свои международные пояса. Для Джона Хеджеса это первое поражение в профессиональной карьере.

После победы Браун также посвятил свой успех памяти легендарного манчестерского боксера Рикки Хаттона.

В то же время представитель Мьянмы во второй раз отстоял чемпионский пояс в легчайшем весе, выиграв реванш единогласным решением судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: браун

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