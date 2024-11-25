Криштиану Роналду оформил дубль в азиатской Лиге чемпионов

Португалец ведет команду к первому месту в группе.

В рамках пятого тура азиатской Лиги чемпионов Ан-Наср встречался против Аль-Гарафы.

Главным героем встречи стал португалец Криштиану Роналду, который оформил дубль.

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39-летний форвард отличился на 46-й и 64-й минутах.

Поединок закончился победой Ан-Насра - 3:1.

В турнирной таблице группы Запад Ан-Наср занимает второе место после пяти туров.

Напомним, Месси и Кривцов остались без главного тренера в Интер Майами.

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