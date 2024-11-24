Косметолог подал иск против Роналду на неоплаченный счет

Доктор Рошан Равиндран подал иск против Криштиану Роналду, утверждает The Sun.

Равиндран - врач-косметолог, специализирущийся на ботоксе, филлерах, уходе за кожей и подтяжке бровей.

Он утверждает, что Роналду не оплатил счет на 40 тысяч фунтов во время игры за Манчестер Юнайтед в период 2021-22 годов.

Какие именно услуги косметолог оказал Криштиану не сообщаается, однако в иске отсутствует имя Джорджины Родригес. Хотя сам врач заявил, что оказывал услуги футболисту и его окружению.

"Сейчас идет судебный процесс. Как профессионал, я не обсуждаю своих пациентов", – прокомментировал ситуацию косметолог.

Ранее также Моуринью прокомментировал слухи о воссоединении с Роналду.

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