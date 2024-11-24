Моуринью отреагировал на слухи о воссоединении с Роналду

Наставник Фенербахче Жозе Моуринью высказался о слухах по поводу интереса к Криштиану Роналду.

По словам португальца, такие новости являются смешными.

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«Это смешно. Мы не заинтересованы в Роналду, а Роналду не заинтересован в переходе к нам.

Роналду может приехать в Турцию, чтобы поужинать, ведь, Турция находится на пути от Португалии до Саудовской Аравии.

Он также может приехать в гости к своему старому другу Жозе. Мы можем поужинать вместе в моем отеле», - с юмором ответил специалист.

Отметим, ранее в СМИ появились новости о якобы переходе Роналду в Фенербахче после его ухода из Ан-Насру в состоянии свободного агента по завершению контракта.

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