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Мудрик попал в сферу интересов трех клубов Лиги чемпионов

Челси принял важное решение.
Сегодня, 21:21
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Футболист сборной Украины вскоре может сменить клубную прописку.

Как сообщает Виктор Вацко, вингер Челси вызвал интерес от европейских топ-клубов.

К Мудрику проявляет интерес Бавария, туринский Ювентус и Арсенал.

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Отмечается, что Челси отклоняет все переговоры о трансфере или аренде украинца. 

В текущем сезоне Мудрик провел 14 матчей, в которых забил два гола и сделал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Забарным заинтересовался Реал.

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