Мудрик попал в сферу интересов трех клубов Лиги чемпионов
Челси принял важное решение.
Футболист сборной Украины вскоре может сменить клубную прописку.
Как сообщает Виктор Вацко, вингер Челси вызвал интерес от европейских топ-клубов.
К Мудрику проявляет интерес Бавария, туринский Ювентус и Арсенал.
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Отмечается, что Челси отклоняет все переговоры о трансфере или аренде украинца.
В текущем сезоне Мудрик провел 14 матчей, в которых забил два гола и сделал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что Забарным заинтересовался Реал.
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