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Забарным заинтересовался Реал

Борнмут, в свою очередь, выставил ценник на украинца.
Сегодня, 13:59
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В услугах украинца Ильи Забарного выразил заинтересованность еще один европейский гранд.

Как сообщает издание Defensacentral, защитник Борнмута и сборной Украины заинтересовал мадридский Реал. Илья подходит под заданный руководством клуба вектор трансферной политики.

Впрочем, пока трансфер выглядит нереалистично, поскольку, «сливочные» не готовы удовлетворять запросы Борнмута, который хочет получить не менее 60 миллионов евро за одного из своих лидеров. Источник, однако, отмечает, что в течение нескольких месяцев ситуация может измениться.

За 22-летним центрбеком следит звездный скаут столичного клуба Хуни Калафат, который привел в клуб Винисиуса Жуниора, Федерико Вальверде, Родриго и многих других звезд.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Забарного заинтересованы топ-клубы АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Илья Забарный

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