Украина – Израиль: смотри онлайн-трансляцию матча квалификации баскетбольного ЕВРО 23.11.2024

В субботу, 23 ноября, в Риге мужская сборная Украины по баскетболу проведет матч второго окна квалификации чемпионата Европы-2025 против Израиля.

Свой номинально домашний матч украинская сборная начнет в 18.00 на площадке Арена Рига в Латвии.На паркете сойдутся сборные, которые на этот момент занимают 2-е и 4-е места в турнирной таблице.

Через два дня, 25 ноября, на этой же арене команды проведут повторный матч, где номинальным хозяином уже выступит сборная Израиля. Команда этой страны также не может принимать соперников на дому.

Напомним, в отборе на Евробаскет-2025 наша сборная стартовала с двух поражений и занимает последнее место в группе:

Согласно регламенту соревнований три команды, которые займут самые высокие места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят сохозяева Евробаскета-2025 (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия), выйдут в финальный раунд. В группах, в состав которых будут входить страны-хозяева, право на участие в Евробаскете получат хозяин и две другие команды, занявшие самые высокие места.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина – Израиль

Трансляция баскетбольного поединка в рамках квалификации ЕВРО-2025 будет доступна в этой новости 23 ноября и начать смотреть онлайн можно с 17:50 по Киеву:

Также в Украине этот матч будет показан на телеканале Xsport. Ранее ISPORT сообщал, что сын Виталия Кличко впервые получил вызов в сборную Украины.

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