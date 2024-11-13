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Богачук объяснил позицию Ломаченко, который публично не осудил нападение россии

Украинец считает, что Василий бережет свои личные интересы.
Сегодня, 17:53
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук высказался по поводу обладателя титула IBF в легком дивизионе Василия Ломаченко.

По словам украинца, Василий публично не осудил нападение на Украину, ведь у него много друзей в россии.

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"Я с ним никогда не общался, потому не знаю его. Слышу, что много говорят о его позиции по поводу войны и всякое такое. Честно, я не понимаю его позицию, потому что в твоей стране война. Я так понимаю, что он так неоднозначно высказывается из-за того, что у него много друзей и знакомых в россии, но это не очень правильно. 

У меня тоже много знакомых и друзей из россии, но когда у тебя такая ситуация произошла, твою страну бомбят, твоих людей убивают, какие дружеские отношения могут быть. Надо думать реалистично, что это неадекватные вещи, когда с одной стороны, где были твои друзья, приходят убивать нас, ну это абсолютно ненормально", - сказал Богачук в интервью Ukrsport.pro.

Ранее менеджер Ломаченко рассказал, когда боксер примет решение по поводу своей карьеры.

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