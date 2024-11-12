Стивенсон предсказал следующий карьерный шаг Ломаченко

Американец раскритиковал одного из лучших боксеров в мире.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о будущем обладателя титула IBF в его дивизионе Василия Ломаченко.

Американец уверен, что представитель Украины повесит перчатки на гвоздь.

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"Он завершит карьеру. Он не пытается участвовать в больших боях, так для чего оставаться в боксе", - написал Стивенсон.

Retire he’s not tryna be in no big fights so why be in the sport https://t.co/ivi16VMmao — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) November 11, 2024

Ранее менеджер Ломаченко рассказал, когда боксер примет решение по поводу своей карьеры.

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