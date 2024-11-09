Президент WBC Ukraine: Ломаченко донатит миллионы на ВСУ
Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук поделился мнением по поводу обладателя титулов IBF и IBO Василии Ломаченко (18-3, 12 КО).
Пр словам функционера, украинский боксер делает большие донаты на ВСУ.
Читай также: "Я о нем не думаю": Гвоздик рассказал про общение с Ломаченко
"С одной стороны, Василий делает удивительные заявления. С другой, я слышу от его окружения, что Ломаченко донатит миллионы на ВСУ у себя в регионе. Просто делает это без пиара, не афишируя. Он действительно довольно закрытый человек, не любящий лишней рекламы и шума.
Также есть информация от его окружения, что Ломаченко изменился как человек. Стал скромнее, отверг свою гордость и лишился звездной болезни.
Я не знаю точно, что по этому соответствует действительности. Но знаю, что сплетничать и делать какие-то выводы из отрывочных тезисов из СМИ или высказываний хейтеров не стоит.
Василий – наша гордость как спортсмен, а кто он как украинец, как патриот – покажет время", – сказал Ковальчук для Чемпіон.
Свой последний бой Ломаченко провел в мае, победив Джорджа Камбососа в титульном поединке.
Ранее менеджер Ломаченко рассказал, когда боксер примет решение по поводу своей карьеры.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!