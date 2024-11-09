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Президент WBC Ukraine: Ломаченко донатит миллионы на ВСУ

Представитель Украины лишился звездной болезни.
Сегодня, 13:50
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук поделился мнением по поводу обладателя титулов IBF и IBO Василии Ломаченко (18-3, 12 КО).

Пр словам функционера, украинский боксер делает большие донаты на ВСУ.

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"С одной стороны, Василий делает удивительные заявления. С другой, я слышу от его окружения, что Ломаченко донатит миллионы на ВСУ у себя в регионе. Просто делает это без пиара, не афишируя. Он действительно довольно закрытый человек, не любящий лишней рекламы и шума.

Также есть информация от его окружения, что Ломаченко изменился как человек. Стал скромнее, отверг свою гордость и лишился звездной болезни.

Я не знаю точно, что по этому соответствует действительности. Но знаю, что сплетничать и делать какие-то выводы из отрывочных тезисов из СМИ или высказываний хейтеров не стоит.

Василий – наша гордость как спортсмен, а кто он как украинец, как патриот – покажет время", – сказал Ковальчук для Чемпіон.

Свой последний бой Ломаченко провел в мае, победив Джорджа Камбососа в титульном поединке.

Ранее менеджер Ломаченко рассказал, когда боксер примет решение по поводу своей карьеры.

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