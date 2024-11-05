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"Я о нем не думаю": Гвоздик рассказал про общение с Ломаченко

Украинец сделал заявление по поводу своего соотечественника.
Сегодня, 13:15
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что последние несколько лет не поддерживает отношения с обладателем титула IBF в легком дивизионе Василием Ломаченко.

По словам украинца, он общается с Александром Усиком, но с Ломаченко - нет.

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"С Александром общаюсь, а с Василием не общаюсь уже 2-3 года. Мы перестали общаться еще до начала войны. 

Я стараюсь о нем вообще не думать и не думаю. Каждый делает свой выбор и кому что удобно, то и говорит. Ну ему, наверное, удобно так. Это не мои дела", - сказал Гвоздик в интервью порталу Ukrsport.pro.

Ранее Гвоздик сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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