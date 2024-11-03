Гвоздик признался, готов ли провести бой в Украине

Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) рассказал, готов ли провести бой в Украине.

По словам боксера, он готов принять такое предложение, ведь несколько раз в году приезжает в Украину.

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"Да, а в чем проблема? Я езжу в Украину где-то 2-3 раза в год, нет проблем мне там провести бой", – сказал Гвоздик для Ukrsport.pro.

Ранее Гвоздик раскрыл детали своего будущего боя.

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