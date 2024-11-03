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"Могу стартовать": Гвоздик раскрыл детали своего будущего боя

Украинец выступит в андеркарде своего обидчика.
Сегодня, 15:59
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о своем будущем.

По словам украинца, он поддерживает себя в форме, а свой следующий бой планирует провести в январе 2025 года.

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"Я стараюсь тренироваться постоянно, то есть я тренировки не прекращаю вообще. После боя я где-то отдыхал почти месяц, потом мне обещали бой в сентябре.

Ну, то есть я не газую, но постоянно поддерживаю себя в форме. Я в таком состоянии нахожусь, что могу стартовать когда угодно и кстати сегодня была информация, что мы сейчас рассчитываем на бой 25 или 26 января и это будет андеркард поединка Морель – Бенавидес. Соперник еще не известен.

– Где будут проходить эти поединки? Я не знаю. Недавно разговаривал с тренером, буквально за два часа перед нами с вами интервью и он мне сказал, чтобы мы рассчитывали на эту дату. Мне кажется, что в боксе все начинается с даты", - приводит слова украинца Ukrsport.pro.

Гвоздик провел свой последний бой в июне, тогда он проиграл Давиду Бенавидесу.

Ранее менеджер Усика выбрал идеального соперника после реванша с Фьюри.

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