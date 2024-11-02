Менеджер Ломаченко рассказал, когда боксер примет решение по поводу своей карьеры

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко, высказался по поводу будущего украинца.

По словам функционера, Ломаченко должен определиться с тем, хочет ли он продолжать боксерскую карьеру в конце этого или начале следующего года.

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"Сейчас Ломаченко вернулся домой и отдыхает после боя. Но время идет.

До Нового года или после Нового года ему придется принять решение по поводу того, что он хочет делать", - сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Свой последний бой Ломаченко провел 12 мая, когда победил Джорджа Камбососа техническим нокаутом в 11-м раунде и завоевал вакантный титул IBF в легком весе.

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