Климас: У Ломаченко есть военные обязанности в армии

Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко, высказался о будущем своего клиента.

По словам функционера, сейчас представитель Украины занимается военными делами.

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"Ломаченко хочет остаться дома – быть рядом со своей семьи, поскольку Украина стала зоной боевых действий в результате российского вторжения.

Ломаченко все еще должен выполнять воинские обязанности в армии, и он находит мимолетное спокойствие, ловя рыбу на своей родине", - приводит слова менеджера Boxing Scene.

Ранее Климас рассказал, завершил ли Василий карьеру.

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