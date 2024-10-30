Климас: У Ломаченко есть военные обязанности в армии
Менеджер украинца рассказал, чем занимается боксер.
Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко, высказался о будущем своего клиента.
По словам функционера, сейчас представитель Украины занимается военными делами.
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"Ломаченко хочет остаться дома – быть рядом со своей семьи, поскольку Украина стала зоной боевых действий в результате российского вторжения.
Ломаченко все еще должен выполнять воинские обязанности в армии, и он находит мимолетное спокойствие, ловя рыбу на своей родине", - приводит слова менеджера Boxing Scene.
Ранее Климас рассказал, завершил ли Василий карьеру.
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