Менеджер Ломаченко рассказал, завершил ли Василий карьеру
Климас сделал важное заявление.
Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко, высказался о будущем представителя Украины.
По словам функционера, Василий еще не принял решения о будущем.
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"Решение уйти на пенсию или снова драться, еще не принято. Могу сказать только одно: деньги не являются мотивацией для Ломаченко", - приводит слова менеджера Boxing Scene.
Ранее инсайдер назвал причину срыва боя между Ломаченко и Дэвисом.
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