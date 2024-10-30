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Менеджер Ломаченко рассказал, завершил ли Василий карьеру

Климас сделал важное заявление.
Сегодня, 07:22
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко, высказался о будущем представителя Украины.

По словам функционера, Василий еще не принял решения о будущем.

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"Решение уйти на пенсию или снова драться, еще не принято. Могу сказать только одно: деньги не являются мотивацией для Ломаченко", - приводит слова менеджера Boxing Scene.

Ранее инсайдер назвал причину срыва боя между Ломаченко и Дэвисом.

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