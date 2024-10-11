Инсайдер назвал причину срыва боя между Ломаченко и Дэвисом

Боксер с украинским паспортом принял решение о своей карьере.

Авторитетный инсайдер и журналист ESPN Майк Коппинджер высказался о будущем чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко.

По словам эксперта, представитель Украины уже завершил карьеру.

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По этой причине он отказался от поединка с обладателем титула WBA в этой же весовой категории американцем Джервонтой Дэвисом.

"Джервонта Дэвис вел переговоры с Василием Ломаченко, который подумывал о завершении карьеры. После этого, как бы, перспектива боя рухнула. Теперь Танк дерется в Роучем, где он явный фаворит", - написал Коппинджер в X.

Напомним, Беринчик и Ломаченко сохранили свои позиции в пятерке лучших в рейтинге The Ring в легком весе.

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