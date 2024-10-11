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"Это их третий бой": бывший тренер Кличко оконфузился с разбором реванша Усик - Фьюри

Джонатон Бэнкс допустил ошибку, но сумел исправиться.
Сегодня, 09:50
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Джонатон Бэнкс, бывший тренер Владимира Кличко, высказался о противостоянии чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Специалист допустил ошибку, заявив, что боксеров ждет третий бой.

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"Я не знаю. Сейчас трудно сказать, потому что это их третий бой, они очень хорошо знают друг друга. Это будет самый сложный из трех поединков", - сказал Бэнкс в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Журналист исправил тренера, который затем продолжил разбор боя.

"Да, это будет реванш, но кажется, что за 12 раундов они очень хорошо изучили друг друга. Так что этот поединок будет тяжелее для обоих парней, потому что они оба внесут существенные коррективы. У Тайсона по-прежнему есть преимущество, потому что он больше. Он так же хорошо двигается и он сильнее. Трудно сказать, что произойдет в этом поединке. Я просто его жду. Как бы он ни сложился, выиграют фанаты бокса, потому что это будет чертовски хороший бой", - добавил Бэнкс.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В их первом поединке Александр победил раздельным решением судей.

Ранее промоутер Фьюри объяснил, что станет определяющим для победы в реванше с Усиком.

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