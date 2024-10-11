Дюбуа предсказал победителя реванша Усик - Фьюри

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о втором поединке Тайсона Фьюри и действующего обладателя титулов WBA, WBO и WBC Александра Усика.

По словам британца, он уверен, что "Цыганский король" окажется сильнее в реванше.

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"Апсеты случаются, не так ли? Ты никогда не знаешь, что произойдет в супертяжелом весе.

Я выберу Фьюри, я хочу, чтобы он победил, но ты никогда не знаешь наверняка. Усик уже какое-то время проходит супертяжеловесов, и кто-то должен положить этому конец. Надеюсь, что Фьюри сможет это сделать", - сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В их первом поединке Александр победил раздельным решением судей.

Ранее промоутер Фьюри объяснил, что станет определяющим для победы в реванше с Усиком.

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