"Самое глупое решение": Арум разнес Джошуа за поединок с Дюбуа

Промоутер Боб Арум высказался о противостоянии Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.

Функционер признался, что был не удивлен, ведь не считает Энтони топовым боксером.

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"Я всегда высоко оценивал Дюбуа. В отличие от Джошуа. Никогда не считал его классным боксером, особенно после боя с Энди Руисом. Поражения Джошуа меня не удивляют.

Он очень и очень уязвимый в ринге. И мне кажется, что самым глупым решением будет проведение реванша с Дюбуа", - приводит слова Арума Boxing News 24.

Ранее промоутер Джошуа сообщил, где состоится реванш с Дюбуа.

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