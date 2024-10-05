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Промоутер Джошуа сообщил, где состоится реванш с Дюбуа

Представитель боксера поделился подробностями организации повторного боя.
Сегодня, 13:12
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о потенциальном реванше с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Представитель британского боксера заявил, что второй бой должен состояться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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"Все мероприятия с организатором Турки Аль аш-Шейхом, которые будут проведены с октября 2024 года по февраль 2025 года, состоятся в Эр-Рияде. Думаю, что этот бой станет частью Riyadh Season", - сказал Хирн в комментарии FightHub TV.

Сейчас, по словам промоутера Джошуа, он ждет окончательного решения своего подопечного, которое тот должен принять в ближайшие несколько недель.

Ранее Хирн назвал виновного в поражении Джошуа от Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Даниэль Дюбуа

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