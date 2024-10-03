Хирн назвал виновного в поражении Джошуа от Дюбуа

Промоутер Эдди Хирн высказался о поединке Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа, в котором его клиент проиграл.

По словам специалиста, тренер Джошуа не виновен в поражении, а всю ответственность несет Энтони.

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"В одну минуту ты герой, а в следующею виноват во всем.

Джошуа допустил ошибку, когда пробивал аперкот. Нельзя пробивать этот удар правой рукой, а левую держать у бедра. Надо постоянно прикрываться и работать джебом.

Джошуа просто действовал инстинктивно. Он увидел возможность. Энтони неправильно пробил аперкот с точки зрения техники и нарвался на правую руку соперника", - приводит слова промоутера Seconds Out.

Напомним, Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Ранее известный тренер назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом после Усика.

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