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"Я не могу поверить": Шеннон Бриггс оценил поражение Джошуа от Дюбуа

Известный боксер расхвалил Даниэля, который защитил чемпионский пояс.
Сегодня, 11:23
Даниель Дюбуа и Энтони Джошуа / Getty Images
Даниель Дюбуа и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс поделился впечатлениями от поединка обладателя титула IBF в хэвивейте Даниэля Дюбуа против Энтони Джошуа.

По словам легендарного боксера, он шокирован, что Дюбуа уничтожил звездного соотечественника.

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"Я не могу в это поверить. Я был шокирован. Дюбуа доказал, что я ошибаюсь. Эй Джей так здорово смотрелся в бою с Нганну, попадая по нему правой рукой. 

Я думал, что Джошуа попадет справу по Дюбуа, но этот парень выдержал его удары и показал, что стал лучше после своих последних побед и поражений. Так что он настоящий чемпион", - сказал Бриггс в интервью YouTube-каналу AB BOXING NEWS.

Напомним, Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Ранее промоутер Дюбуа перечислил имена трех потенциальных соперников.

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