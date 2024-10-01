Промоутер Дюбуа перечислил имена трех потенциальных соперников

Представитель британца рассказал, с кем тот может подраться в ближайшем бою.

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался о возможных соперниках на ближайший бой.

По его словам, они не против реванша с Энтони Джошуа, а также рассматривают варианты с поединками против Чжана Чжилея или Джозефа Паркера.

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"С нами несколько раз связывалась команда Энтони Джошуа по поводу реванша. Я не вижу в этом проблемы, поскольку считаю, что Даниэль сделает в реванше то же самое, что и в первом бою.

Мы также смотрим на других супертяжеловесов вроде Чжилея и Паркера. Так что есть хорошие поединки, которые можно устроить с хорошими супертяжеловесами", - приводит слова Уоррена Bigfightweekend.com.

Ранее промоутер сообщил, когда Дюбуа проведет следующий бой после победы над Джошуа.

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