Макгрегор дал совет Джошуа после брутального поражения от Дюбуа

Ирландец верит, что Эй Джей может вернуться на чемпионский путь.

Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор высказался о будущем Энтони Джошуа после поражения от Даниэля Дюбуа.

Ирландец считает, что Энтони нужно провести реванш с соотечественником.

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"В следующем бою Джошуа и Дюбуа следует провести реванш. И стоять на месте. Даже не идти вперед, даже не отходить. Стоять на месте и столкнуться. У Джошуа хороший, сильный джеб. Он почти вернулся и потряс Дюбуа перед тем, как прозевал его удар.

Это бодрый поединок двух равных по силам бойцов, которые совсем недавно выдали зрелище на глазах у 96 тысяч фанатов от имени Riyadh Season и Турки Аль аш-Шейха", - приводит слова Конора talkSPORT.

Напомним, Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Ранее в команде Усика отреагировали на дерзкие высказывания тренера Дюбуа.

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