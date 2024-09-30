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"Забрали трусы и носки": Кроуфорда обокрали после боя Джошуа — Дюбуа

Один из лучших боксеров мира оказался в скандальной ситуации.
Сегодня, 17:45
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) стал жертвой грабителей.

Американец обратился к авиакомпании British Airways, которую обвинил в краже.

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"У нас проблемы. И речь не только в том, что из-за вас я пропустил свой рейс. Но и в том, что ваши грузчики разворовали мой багаж, украли все мое, которое я приобрел в Louis Store в Международном терминале. Мне нужны ответы. И чем быстрее, тем лучше. У меня есть чеки на все мои покупки. А это десятки тысяч долларов за обувь, одежду, аксессуары. Все это вытащили из моей сумки. У нас реальные проблемы.

Оставили меня с одной парой штанов и двумя рубашками. Забрали даже трусы и носки. Какого хрена? Украли новые вещи, которые я купил детям. Вам придется все это исправить. Причем быстро. 30 тысяч долларов на авиаперелеты, чтобы авиакомпания украла мои вещи, жесть".

Напомним, Хэйни подал в суд на своего последнего соперника, которого дисквалифицировали за допинг.

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