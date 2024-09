"Забрали трусы и носки": Кроуфорда обокрали после боя Джошуа — Дюбуа

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) стал жертвой грабителей.

Американец обратился к авиакомпании British Airways, которую обвинил в краже.

Читай также: "Меня это разбудило": Фьюри сделал признание про бой с Усиком

"У нас проблемы. И речь не только в том, что из-за вас я пропустил свой рейс. Но и в том, что ваши грузчики разворовали мой багаж, украли все мое, которое я приобрел в Louis Store в Международном терминале. Мне нужны ответы. И чем быстрее, тем лучше. У меня есть чеки на все мои покупки. А это десятки тысяч долларов за обувь, одежду, аксессуары. Все это вытащили из моей сумки. У нас реальные проблемы.

Оставили меня с одной парой штанов и двумя рубашками. Забрали даже трусы и носки. Какого хрена? Украли новые вещи, которые я купил детям. Вам придется все это исправить. Причем быстро. 30 тысяч долларов на авиаперелеты, чтобы авиакомпания украла мои вещи, жесть".

@British_Airways / @traveloneworld we have a problem. Not only did you guys make me miss my flight, but your baggage handlers also stole ALL of my shit that I purchased at the Louis Store in the International Terminal. I need answers asap. I have receipts for all my stuff also.…