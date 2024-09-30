"Меня это разбудило": Фьюри сделал признание про бой с Усиком

Тайсон рассказал, как на него повлияло поражение от украинца.

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался о противостоянии с Александром Усиком.

По словам британца, поражение от украинца вернуло ему интерес к боксу, поэтому реванш обязательно состоится.

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"Для меня есть большая логика в том, чтобы провести бой-реванш. Я хочу вернуть свое. Мне кажется, в боксе я прошел момент, когда меня хоть что-то интересовало, но эта неудача разбудила меня.

Она вернула мне агрессию и желание. Желание выйти и раздавить его в ринге. Сейчас меня беспокоит только Усик, а не Джошуа и возможный бой с ним", - приводит слова Тайсона Boxing Scene.

Реванш с Усиком назначен на 21 декабря. Он пройдет в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Фьюри до сих пор не начал тренироваться к реваншус Усиком.

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