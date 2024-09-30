"Это будет легко!": Стивенсон предсказал победителя реванша Усик – Фьюри

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон поделился мнением по поводу предстоящего боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Американец считает, что "Цыганский король" победит украинца в реванше.

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"Фьюри выиграет реванш, кто хочет поставить на это кусок хлеба – звоните мне! Пока он в форме, это будет легко!

Усик – один из сильнейших боксеров, которых я когда-либо видел, если честно, но если Тайсон Фьюри будет в лучшей форме и настроится на бой – он точно победит Усика", - написал Шакур в X.

Реванш с Усиком назначен на 21 декабря. Он пройдет в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Фьюри до сих пор не начал тренироваться к реваншус Усиком.

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