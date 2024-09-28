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Хэйни подал в суд на своего последнего соперника, которого дисквалифицировали за допинг

Американца ждут слушания против соотечественника.
Сегодня, 12:31
Дэвин Хейни и Раян Гарсия / Getty Images
Дэвин Хейни и Раян Гарсия / Getty Images

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC Девин Хэйни подал в суд на своего последнего оппонента Райана Гарсию.

Как сообщает издание Boxing Scene, Девин вынес обвинения Райану в неправомерном обогащении, избиении и мошенничестве.  У него также есть претензии к промоутерской компании Golden Boy Promotions, которая представляю Гарсию.

Американец требует полного пересмотра и корректировки отчетности по итогам поединка со своим соперником.

Отметим, что недавно в крови боксера обнаружили запрещенные вещества, в связи с чем результат его боя с Хэйни, где Райан победил, был аннулирован. Американцу выдали годовую дисквалификацию и выписали денежный штраф.

Ранее известный промоутер рассказал, почему Гарсия принимал допинг .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Райан Гарсия Дэвин Хэйни

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