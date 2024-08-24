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Названа причина, почему Гарсия принимал допинг перед боем с Хэйни

Хирн раскрыл детали скандального поединка.
Сегодня, 12:43
Девин Хэйни и Райан Гарсия / Getty Images
Девин Хэйни и Райан Гарсия / Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о противостоянии Райана Гарсии и Девина Хэйни.

По словам промоутера, Гарсия принимал допинг перед боем ради весогонки.

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"Райан сдал положительные допинг-тесты в вечер перед боем и в день боя. Так что мы наверняка знаем, что допинг был в его организме во время поединка. Эти препараты не вышли из организма 12 недель назад, они были в нем по ходу поединка.

Честно говоря, я прошел через 50 подобных историй, поэтому верю, что это было связано с весогонкой. Если ты жульничаешь в лагере, то это не всплывет на неделе боя. Гарсия говорит, что заразился добавками, но если это не так, то он, вероятно, пытался облегчить весогонку перед боем", - приводит слова Хирна https://x.com/ats_fight.

Напомним, в апреле Гарсия победил Хэйни решением большинства судей, трижды отправив его в нокдаун. Результат боя отменили, ведь Райан провалил допинг-тест.

Ранее стало известно, в каком дивизионе должен пройти реванш между Дэвисом и Гарсией.

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