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Стало известно, в каком дивизионе должен пройти реванш между Дэвисом и Гарсией

Оскар Де Ла Хойя раскрыл детали возможного противостояния американцев.
Сегодня, 14:52
Джервонта Дэвис - Райан Гарсия / Getty Images
Джервонта Дэвис - Райан Гарсия / Getty Images

Оскар Де Ла Хойя, промоутер Райана Гарсии, высказался о втором поединке американца с действующим чемпионом по версии WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом.

По словам промоутера, реванш должен пройти в рамках полусреднего дивизиона.

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"Я бы с удовольствием посмотрел этот бой в 147 фунтах. Возможно, это будет слишком для Танка, но в любом случае, мы увидим конкурентное противостояние. 

У Дэвиса есть характер. Этот парень не сдастся легко. Он будет подниматься и идти вперед. О, это прекрасный бой", - цитирует промоутера Seconds Out.

Напомним, Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию в седьмом раунде боя.

Ранее Де Ла Хойя оценил участие Хэйни в уличной драке.

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