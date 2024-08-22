Стало известно, в каком дивизионе должен пройти реванш между Дэвисом и Гарсией
Оскар Де Ла Хойя, промоутер Райана Гарсии, высказался о втором поединке американца с действующим чемпионом по версии WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом.
По словам промоутера, реванш должен пройти в рамках полусреднего дивизиона.
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"Я бы с удовольствием посмотрел этот бой в 147 фунтах. Возможно, это будет слишком для Танка, но в любом случае, мы увидим конкурентное противостояние.
У Дэвиса есть характер. Этот парень не сдастся легко. Он будет подниматься и идти вперед. О, это прекрасный бой", - цитирует промоутера Seconds Out.
Напомним, Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию в седьмом раунде боя.
Ранее Де Ла Хойя оценил участие Хэйни в уличной драке.
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