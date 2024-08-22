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Названо единственное условие, при котором состоится третий бой Усик – Джошуа

Хирн отметил перспективы трилогии.
Сегодня, 08:00
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о возможной трилогии британца с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александром Усиком.

По словам эксперта, если украинец победит Тайсона Фьюри, а Джошуа - Даниэля Дюбуа, то будет организован третий бой между ними.

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"Не будем забегать наперед. Мы сфокусированы на бою с Дюбуа, ждем 21 сентября. 

Если Усик победит снова Тайсона, то наше внимание будет привлечено к украинцу, мы хотим боя за титул абсолютного чемпиона мира", - приводит слова Хирна  The Stomping Ground.

Ранее Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться.

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