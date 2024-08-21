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Авторитетное издание назвало боксера, который был сложнейшим соперником Усика

Эксперт Boxing Scene отметил карьеру одного из лучших боксеров Латвии.
Сегодня, 13:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Журналист известного американского издания Boxing Scene Эллиот Уорселл высказался по поводу карьеры латвийского боксера Майриса Бриедиса.

Эксперт счиатет, что Бриедис дал самый сложный бой украинцу Александру Усику.

"В свои лучшие времена универсальный латвиец Майрис Бриедис был достаточно сильным, чтобы прижать Александра Усика к канатам в 2018 году, дав украинцу, пожалуй, самый тяжелый бой в его карьере".

Напомним, в январе 2018 года  Усик отобрал у Майриса Бриедиса чемпионский пояс WBC в крузервейте. 

Ранее сообщалось, что Бриедис объявил о завершении карьеры.

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