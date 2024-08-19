Бриедис объявил о завершении карьеры

Латвийский бывший чемпион мира по тяжелому весу Маирис Бриедис (28-3, 20 КО) объявил о завершении карьеры.

39-летний спортсмен подвел итоги своей спортивной карьеры в боксе.

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"25 лет назад я решился на неизвестность, впервые надев боксерские перчатки, не подозревая тогда, что это приведет меня к карьере профессионального спортсмена. Бокс стал моей страстью, моей карьерой и большей частью моей жизни.

Сегодня я хочу поделиться решением, которое мне далось нелегко. Прежде всего, только потому, что путь, которым я шел в течение многих лет, был наполнен многими памятными моментами и радостью побед, он сделал меня тем, кем я являюсь сегодня, и позволил мне все это время стремиться к новым целям и достижениям, что послужило для меня стимулом всегда стремиться к большему.

Но несмотря ни на что, с глубокой благодарностью каждому человеку, который когда-либо поддерживал меня, мотивировал или просто следил за моим прогрессом, я хотел бы поблагодарить вас за эти 25 лет и официально объявить о завершении моей карьеры профессионального боксера".

В мае Бриедис проиграл реванше с Джеем Опетаей. Для Маириса это было первое сражение за 2 года.

Бриедис был чемпионом мира по версии WBC (2017-2018 годы), WBO (2019 год), IBF (2020-2022 годы).

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