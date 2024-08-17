Беллью назвал единственный шанс для победы над Усиком

Бывший чемпион первого тяжелого веса британец Тони Беллью поделился мнением по поводу обладателя титулов WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александра Усика.

Британец считает, что Тайсон Фьюри не сможет победить украинца.

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"Любой, кто изучает Усика, знает, что у меня была правильная тактика в бою с этим парнем. Лучший способ победить Усика, это вытянуть его на себя. Но придется очень много двигаться, делать ложные выпады. Вы должны уметь боксировать. Вы должны постоянно отвечать на его удары. Это нужно делать раз за разом, раунд за раундом.

Я не смог этого сделать, знаете почему? Я устал. Я облажался после шестого или седьмого раунда. Просто нужен особенный парень, который сможет делать то, что делал я на протяжении всех двенадцати раундов.

Усика можно победить. Есть способ. Но эти большие парни на это не способны, потому что у них нет двигателя, чтобы выдержать его темп", - приводит слова Беллью talkSPORT.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114).

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира включил Усика в список лучших боксеров супертяжелого веса.

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