Беллью оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился прогнозом на реванш между Тайсоном Фьюри и объединенным чемпионом супертяжелом дивизионе Александром Усиком.

По словам эксперта, представитель Украины легко победит "Цыганского короля".

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"Конечно, Тайсон может победить. Он может как-то невероятно попасть или что-то в этом роде. Может произойти все что угодно.

Если быть честным, то я не думаю, что он победит. Вероятнее всего Тайсон снова проиграет. Только на этот раз его проигрыш будет очень, очень явным.

В реванше Усик пойдет в разнос. Это кошмар для Фьюри, потому что он тут ничего не контролирует", - приводит слова Беллью talkSPORT.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114).

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира включил Усика в список лучших боксеров супертяжелого веса.

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