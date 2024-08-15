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"Перестроится и сменит стратегию": Бывший соперник Усика сделал прогноз на реванш с Фьюри

Битый украинцем американец предсказал, кто выйдет победителем из второго поединка.
Сегодня, 20:18
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Американский тяжеловес Майкл Хантер высказался по поводу реванша между обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Бывший соперник украинца считает, что британец попытается предложить что-то новое, но все равно потерпит неудачу.

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"Я думаю, реванш будет очень похож на первый поединок, и Усик его вытянет.

Думаю, что Фьюри немного перестроится и сменит стратегию, которая даст ему определенное разнообразие, но я считаю, что Усик выйдет победителем", - сказал Хантер в комментарии Pro Boxing Fans.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее бывший чемпион мира включил Усика в список лучших боксеров супертяжелого веса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Майкл Хантер

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