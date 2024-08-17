Уже седьмой поединок в этом году: Рогава анонсировал бой за чемпионский пояс

Непобежденный украинский супертяж Цотне Рогава (9-0, 7 КО) анонсировал свой следующий поединок.

28 сентября в Лос-Анджелесе украинец сразиться с американцем Александром Флоресом (19-4-1, 17 КО). На кону будет стоять пояс WBC USA.

Напомним, что для Рогавы это будет уже седьмой бой в этом году.

Последний поединок украинца состоялся в июне против Джона Болдена (10-14-1, 7 КО), в котором Рогава оформил победу единогласным решением судей.

Ранее также Деревянченко провел последнюю битву взглядов с Мбилли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!