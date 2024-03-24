Украинец Рогава одержал шестую подряд досрочную победу

Украинский боксер быстро разобрался с американским оппонентом еще в первом раунде.

Украинский представитель супертяжелой весовой категории Цотне Рогава (6-0, 6 КО) одержал очередную досрочную победу, расправившись с американцем Антонио Брауном (8-5, 8 КО).

Бой состоялся в рамках вечера в Phoenix Center в Онтарио, штат Калифорния, США.

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Развязка восьмираундового поединка наступила еще в стартовой трехминутке. Украинский боксер четырежды отправлял своего соперника на настил ринга, после чего рефери принял решение остановить бой.

Рогава одержал победу техническим нокаутом, которая стала для него шестой досрочной в шести поединках на профиринге.

Этот бой был для Рогавы уже третьим в 2024 году. Кроме того, по данным BoxRec, его следующие два поединка запланированы на 12 апреля и 15 июня. Имена соперников станут известны позже.

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