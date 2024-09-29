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Рогава победил Флореса и завоевал титул чемпиона США

Украинский супертяж выиграл бой единогласным решением судей.
Сегодня, 09:56
Цотне Рогава / instagram.com/tsotne_rogava
Цотне Рогава / instagram.com/tsotne_rogava

В ночь на 29 сентября на арене Pacific Palms Resort в Лос-Анджелесе  состоялся вечер бокса, в рамках которого прошел поединок за вакантный титул WBC USA.

За титул чемпиона в супертяжелом весе сошлись украинец Цотне Рогава (10-0, 7 КО) и американец Александер Флорес (19-5-1, 17 КО).

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Украинский проспект начал как всегда активно, и уже во втором раунде отправил соперника в нокдаун. Однако после этого американец собрался и сумел выравнять ход поединка.

После пятого раунда Флорес сумел перехватить инициативу, а ближе к концу поединка у Рогавы пояивлось второе дыхание, и он сумел довести бой до победы.

По итогам поединка судьи отдали победу Рогаве со счетом: 98-91, 97-93 и 99-90.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цотне рогава

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