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Непобежденный Рогава одолел Вудса, впервые в карьере не завершив бой досрочно

Украинский боксер выиграл поединок с американцем единогласным решением судей.
Сегодня, 10:10
Цотне Рогава / instagram.com/tsotne_rogava
Цотне Рогава / instagram.com/tsotne_rogava

Украинский представитель супертяжелой весовой категории Цотне Рогава (8-0, 7 КО) одержал восьмую победу на профессиональном ринге в поединке с американцем Терреллом Джамалом Вудсом (29-60-10, 21 КО).

Бой состоялся в ночь на пятницу, 24 мая, в рамках боксерского шоу в Soboba Casino, Сан-Хасинто, США.

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Рогава был активнее и владел преимуществом на протяжении всего противостояния, а под конец пятой трехминутки сумел отправить американского соперника в нокдаун.

Тем не менее поединок продлился все отведенные восемь раундов, по итогам которых победа единогласным решением судей досталась украинскому бойцу - трижды 80-71.

Стоит отметить, что небитый Рогава впервые в профессиональной карьере отбоксировал весь поединок. Предыдущие семь боев украинец завершал досрочными победами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цотне рогава

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