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Редкач безвольно проиграл Джукембаеву

Уроженец Украины знатно опозорился.
Сегодня, 07:22
Батыржан Джукембаев и Иван Редкач
Батыржан Джукембаев и Иван Редкач

В ночь с 22 на 23 мая на арене Events Center в Плэнт-Сити (США) состоялся турнир ProBox "Wednesday Night Fights", который возглавил поединок бойца из Казахстана Батыржана Джукембаева и уроженца Украины Ивана Редкача.

С первого раунда Редкач отступал, прижимался к канатам, избегал своего соперника.

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Батыржан пытался показать свои атакующие способности, но Иван не давал, ведь просто бегал по рингу.

В четвертом раунде рефери предупредил украинца, что остановит поединок, если тот продолжит пассивно боксировать. В итоге это произошло уже в следующей трехминутке.

Результат боя: Джукембаев победил Редкача техническим нокаутом в 5-м раунде.

Ранее Хэй заявил, что реванш между Усиком и Фьюри не состоится.

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