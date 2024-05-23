Редкач безвольно проиграл Джукембаеву

В ночь с 22 на 23 мая на арене Events Center в Плэнт-Сити (США) состоялся турнир ProBox "Wednesday Night Fights", который возглавил поединок бойца из Казахстана Батыржана Джукембаева и уроженца Украины Ивана Редкача.

С первого раунда Редкач отступал, прижимался к канатам, избегал своего соперника.

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Батыржан пытался показать свои атакующие способности, но Иван не давал, ведь просто бегал по рингу.

В четвертом раунде рефери предупредил украинца, что остановит поединок, если тот продолжит пассивно боксировать. В итоге это произошло уже в следующей трехминутке.

Результат боя: Джукембаев победил Редкача техническим нокаутом в 5-м раунде.

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