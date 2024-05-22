Роберт Гарсия оценил победу Ломаченко над Камбососом

Авторитетный тренер Роберт Гарсия поделился впечатлениями от победы Василия Ломаченко в поединке против Джорджа Камбососа.

По словам специалиста, представитель Украины легко справился с соперником.

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"Отличное выступление Ломаченко. Камбосос - не самый талантливый боец, но он понимал, как получить в своей карьере большие гонорары. Он заработал два огромных чека с Девином Хэйни, победил Теофимо Лопеса, а теперь получает большие поединки. Так что мы должны отдать ему должное, но Камбосос не был самым талантливым чемпионом.

Лома вышел на ринг и просто был Ломой. Мы знали, какой он боец. Я ожидал, что Ломаченко явно победит, но он нокаутировал Камбососа, сделав эту победу еще лучше", - сказал Гарсия на своем подкасте.

Напомним, Ломаченко победил Камбососа техническим нокаутом в 11-м раунде и завоевал вакантный титул IBF в легком весе.

Ранее сообщалось, что Беринчик - двенадцатый чемпион чемпион мира по боксу из Украины.

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