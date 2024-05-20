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Беринчик - двенадцатый чемпион чемпион мира по боксу из Украины

Уроженец Луганщины присоединился к списку заслуженных мастеров.
Сегодня, 01:01
Денис Беринчик / Top Rank
Денис Беринчик / Top Rank

Ранним утром воскресенья, 19 мая, в Сан-Диего (США) Денис Беринчик раздельным решением судей победил Эммануэля Наваррете и стал новым чемпионом мира в легком весе по версии WBO.

Как сообщает Суспільне, данный триумф позволил 36-летнему уроженцу Сорокино (бывший Краснодон) стать двенадцатым украинцем, который добыл основной титул чемпиона мира.

При этом он также стал лишь вторым украинским боксером, который завоевал чемпионский титул в данной весовой категории.

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Первым чемпионом-украинцем стал нынешний мэр Киева Виталий Кличко. В 1999 году "Доктор Железный Кулак" завоевал чемпионский пояс в супертяжелом весе по версии WBO.

Чемпионы мира по боксу из Украины:

  • Виталий Кличко (супертяжелый вес) - WBO, WBA;
  • Владимир Кличко (супертяжелый) — WBO, IBF, WBA;
  • Владимир Сидоренко (легчайший) — WBA;
  • Сергей Дзиндзирук (первый средний) — WBO;
  • Андрей Котельник (первый полусредний) — WBA;
  • Вячеслав Сенченко (полусредний) — WBA;
  • Василий Ломаченко (полулегкий, второй полулегкий, легкий) — WBA, WBO, WBC;
  • Виктор Постол (первый полусредний) — WBC;
  • Александр Усик (первый тяжелый, супертяжелый) — WBO, WBA, WBC, IBF;
  • Артем Далакян (найлегчайший) — WBA;
  • Александр Гвоздик (полутяжелый) — WBC;
  • Денис Беринчик (легкий) — WBO.

Учтены только основные пояса четырех основных организаций: WBA, WBO, WBC и IBF.

Напомним, что за считанные часы до победы Дениса Беринчика в Эр-Рияде Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с 1999 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик

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