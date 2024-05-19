Денис Беринчик – чемпион мира в легком весе!

Утром 19 мая в Сан-Диего, США, состоялся поединок за звание чемпиона мира по версии WBO между украинцем Денисом Беринчиком и мексиканцем Эммануэлем Наваррете.

Начал бой Денис более агрессивно и быстрее, сразу завладел инициативой, но сопернику это не очень понравилось, а потому уже во втором раунде тот начал отвечать своими попытками нанести точных ударов. И все же первая четверть поединка была за украинцем.

Трудным был для Беринчика четвертый раунд, когда он пошел "рубиться" с мексиканцем, но к концу трехминутки бойцы несколько успокоились. Тем не менее, в каждом раунде бойцы иногда включались и просто начинали махать кулаками. При этом украинец чаще был более точным.

До чемпионских раундов Беринчик дошел с небольшим преимуществом и начал 10 очень агрессивно и уверенно, но Наваррете в ответ нанес парочку мощных ударов. В предпоследней трехминутке Денис оказался на настиле ринга, но только потому, что споткнулся через ногу оппонента.

Очень большим было напряжение перед финальным раундом, ведь ни у одного из боксеров не было явного преимущества. Оба выбрасывали много разнообразных ударов и казалось, что сейчас кто-то может упасть, но оба устояли, хотя и были невероятно истощенными.

А затем в середину ринга вышел ринганонсер и объявил, что чемпионом мира по версии WBO в легком весе стал ДЕНИС БЕРИНЧИК!

Итог боя Беринчик - Наваррете

Денис Беринчик - Эммануэль Наваррете 2:1 (115:113, 112:116, 116:112)

Напомним, что раньше другой украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе.

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