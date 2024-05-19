"Мне похр*н": Беринчик назвал возможных соперников, ответив на вопрос о бое с Ломаченко

Новоиспеченный чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик прокомментировал свой успех в бою с Эмануэлем Наваррете и кратко поделился планами на будущее.

В частности, украинский боксер ответил, возможен ли его бой с обладателем пояса IBF Василием Ломаченко.

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"Спасибо моему тренеру, команде, K2 Promotions, братьям Кличко, Queensberry Promotions, Фрэнку Уоррену.

Что для меня значит присоединиться к Усику в статусе чемпиона мира? Это мой друг. Это великолепно.

Наваррете, большое спасибо. Может ли быть организован бой с Ломаченко? Может, с Шакуром, Кейшоном, Мураталлой - мне похр*н", - сказал Беринчик после боя.

Shakur. Keyshawn. Muratalla.



Denys Berinchyk has eyes on the whole lightweight division 🏆 pic.twitter.com/xLhhSu6YF0 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2024

Ранее сообщалось, что Беринчик не против провести бой с Ломаченко.

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