"Мне похр*н": Беринчик назвал возможных соперников, ответив на вопрос о бое с Ломаченко
Новоиспеченный чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик прокомментировал свой успех в бою с Эмануэлем Наваррете и кратко поделился планами на будущее.
В частности, украинский боксер ответил, возможен ли его бой с обладателем пояса IBF Василием Ломаченко.
Читай также: Денис Беринчик – чемпион мира в легком весе!
"Спасибо моему тренеру, команде, K2 Promotions, братьям Кличко, Queensberry Promotions, Фрэнку Уоррену.
Что для меня значит присоединиться к Усику в статусе чемпиона мира? Это мой друг. Это великолепно.
Наваррете, большое спасибо. Может ли быть организован бой с Ломаченко? Может, с Шакуром, Кейшоном, Мураталлой - мне похр*н", - сказал Беринчик после боя.
Shakur. Keyshawn. Muratalla.— Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2024
Denys Berinchyk has eyes on the whole lightweight division 🏆 pic.twitter.com/xLhhSu6YF0
Ранее сообщалось, что Беринчик не против провести бой с Ломаченко.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!