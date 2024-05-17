"Деньги можно задонатить армии": Беринчик не против провести бой с Ломаченко

Вот только согласится ли с данным условием Василий в случае потенциального поединка.

В субботу, 18 мая, чемпиона мира в легком весе по версии WBO International Денис Беринчик (18-0, 9 КО) встретится с обладателем пояса WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Украинец надеется одолеть мексиканца, после чего он был бы не против провести бой с Василием Ломаченко, который недавно одолел Джорджа Камбососа в поединке за вакантный титул IBF.

"Это большие деньги – замечательно. И эти деньги можно пожертвовать украинской армии. Но сначала мы должны выполнить свою работу 18 мая", - цитирует Беринчика BoxingScene.

Денис признался, что не общался с новоиспеченным чемпионом IBF и IBO практически четыре года. При этом он также отказался прокомментировать их взаимоотношения.

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Стоит отметить, что Беринчик постоянно помогает украинской армии, которая сдерживает российских оккупантов. Ломаченко в свою очередь ни разу не осудил российскую агрессию.

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