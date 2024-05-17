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"С этим звуком просыпается вся Украина": Беринчик включил сирену на пресс-конференции

Украинский чемпион попросил продолжать поддерживать Украину в эти трудные времена.
Сегодня, 13:37
Денис Беринчик / https://www.instagram.com/berinchyk/
Денис Беринчик / https://www.instagram.com/berinchyk/

В субботу, 18 мая, не только лишь Александр Усик выйдет на титульный бой - обладатель пояса WBO International легкого дивизиона Денис Беринчик (18-0, 9 КО) сойдется с чемпионом WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Во время пресс-конференции 36-летний украинец высказался на тему войны, включив перед этим звук сирены, которую включают во время воздушной тревоги.

"С этим звуком просыпается моя страна и живет более двух лет. Каждый день, каждую секунду. Этот звук значит, что россия забирает чью-то жизнь или что-то разрушает. Каждый день, много раз в день", - сказал Денис.

"Однако наши защитники продолжают день за днем, минуту за минутой делать свое дело. Поэтому, прежде всего, я хочу поблагодарить украинских воинов, потому что благодаря им я смог подготовиться и прибыть к вам. Напоследок я хочу обратиться ко всему миру, кто нас видит, кто слышит: Stand with Ukraine".

Читай также: Денис Беринчик - Эмануэль Наваррете: прогноз на титульный бой

Ранее легендарный Владимир Кличко записал видеообращение к своим подписчикам, в котором он напомнил о войне в Украине, которая продолжается, а также поддержал Александра Усика перед боем с Тайсоном Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война Денис Беринчик война с россией

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