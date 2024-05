"Мы, украинцы, талантливая нация": Кличко поддержал Усика перед поединком с Фьюри

В субботу, 18 мая, состоится исторический поединок между чемпионом мира по версии WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO).

Поединок состоится в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, куда прибыл легендарный Владимир Кличко. Экс-чемпион мира в социальных сетях опубликовал видео, в котором выразил поддержку соотечественнику, также припомнив миру о том, что в Украине продолжается война.

"Я здесь, в Эр-Рияде, для боя за звание абсолютного чемпиона. В бессмысленной войне, которую путинская россия развязала в Украине, с целью заставить Украину исчезнуть как страну и нацию, превратить ее в молчание, а затем в пепел".

"Вот и мы, мир в субботу вечером будет следить за Саудовской Аравией. Мы не молчим. Здесь талантливые боксеры, талантливые олимпийские спортсмены. Мы, украинцы, просто талантливая нация во всем, и точка".

"Я здесь, чтобы сказать, что мы твердо намерены обеспечить видимость и поддержку нашей страны. И это исторический бой для бокса. По его итогам будет коронован первый абсолютный чемпион в супертяжелом весе из Украины! Удачи Усику в эту субботу. Слава Україні!", - сказал Владимир.

I’m here in Riyad for the undisputed championship fight.



In the senseless war that putin’s russia has started in Ukraine, with objective to make Ukraine disappear, as a country and nation, to reduce it to silence and then to ashes.



Here we are, the world on Saturday night will… pic.twitter.com/mYWTvae3Jz