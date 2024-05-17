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"Мы, украинцы, талантливая нация": Кличко поддержал Усика перед поединком с Фьюри

При этом бывший чемпион мира не забыл напомнить о войне в Украине, которая не заканчивается.
Сегодня, 11:08
Владимир Кличко и Александр Усик / https://www.instagram.com/klitschko/
Владимир Кличко и Александр Усик / https://www.instagram.com/klitschko/

В субботу, 18 мая, состоится исторический поединок между чемпионом мира по версии WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO).

Поединок состоится в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, куда прибыл легендарный Владимир Кличко. Экс-чемпион мира в социальных сетях опубликовал видео, в котором выразил поддержку соотечественнику, также припомнив миру о том, что в Украине продолжается война.

"Я здесь, в Эр-Рияде, для боя за звание абсолютного чемпиона. В бессмысленной войне, которую путинская россия развязала в Украине, с целью заставить Украину исчезнуть как страну и нацию, превратить ее в молчание, а затем в пепел".

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"Вот и мы, мир в субботу вечером будет следить за Саудовской Аравией. Мы не молчим. Здесь талантливые боксеры, талантливые олимпийские спортсмены. Мы, украинцы, просто талантливая нация во всем, и точка".

"Я здесь, чтобы сказать, что мы твердо намерены обеспечить видимость и поддержку нашей страны. И это исторический бой для бокса. По его итогам будет коронован первый абсолютный чемпион в супертяжелом весе из Украины! Удачи Усику в эту субботу. Слава Україні!", - сказал Владимир.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на чемпионский бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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